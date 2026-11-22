摩根士丹利證券（大摩）亞太高峰會於18-19日在新加坡舉行，會後重申看好聯發科（2454），維持「優於大盤」評等及目標價6,188元，也重申聯發科是大中華半導體族群的「首選個股」。

大摩指出，聯發科可望贏得新的TPU專案，但仍沒有揭露中國大陸以外雲端服務供應商（CSP）客戶的名稱或專案細節。與中國雲端服務供應商的合作案仍持續進行，但必須遵循美國商務部工業與安全局（BIS）的相關規範。

大摩指出，聯發科TPU v8出貨進度符合預期，預估第4季營收達25億美元，重申2027年營收可達160億美元，有望落在財測區間高端。由於客戶需求數量仍高於供給，若ABF載板供應進一步改善，營收仍有上行空間。

大摩表示，TPU v9所採用的EMIB-T載板供應也是關鍵因素，但聯發科對良率及產出成長進度有信心。聯發科認為TPU v9專案將成為客戶的重要特定規格之一。就單顆晶片營收貢獻來說，v9可望高於v8。至於運算晶粒，則由客戶自行負責。

大摩指出，聯發科表示，客戶除了將自研TPU（如 TPU v8t、TPU v9）用於內部需求外，也可能導入AI大型語言模型（LLM）終端客戶的機櫃系統。

大摩指出，在第三代TPU（TPU v10）方面，聯發科正與客戶的內部團隊密切合作，並對取得該專案維持高度信心。新一代TPU的運算晶粒也是由客戶自行負責開發，聯發科則將聚焦晶粒對晶粒（D2D）推論、I/O晶粒及先進封裝技術。

不過，大摩仍維持原先的觀點，也就是世芯-KY仍是TPU運算晶粒後端設計的強力競爭者。根據世芯-KY委託設計服務（NRE）收入認列時程推估，該運算晶粒專案可能就是TPU v10。

大摩認為，聯發科持續贏得新的TPU專案，且每顆晶片的營收貢獻更高，因此營收成長可能延續至2030-2031年。新ASIC專案也有助於分散單一客戶的集中度風險。不過，記憶體價格上揚，可能會衝擊中國大陸的智慧機需求。