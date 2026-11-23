達欣工（2535）表示，受惠AI需求強勁，截至今年9月底，廠房工程占營收比重已升至78%，較2024年提高14個百分點，帶動前三季獲利年增94.8%。目前在建工程總額約1,233億元，其中約560億元尚待認列，公司看好中長期營運。

達欣工指出，近年AI需求帶動廠房工程加速推進，相關營收占比由2024年的64%升至2025年的73%，今年前三季再提高至78%。隨廠房工程營收比重攀升，今年前三季稅後純益達22.14億元，較去年同期大增近一倍，每股純益8.52元，高於去年同期的4.37元。

截至9月底，達欣工在手工程承攬總額約1,233億元，其中廠房工程達814億元，占66%，為最大宗，民間商辦、公共工程及住宅工程則分別為189億元、159億元及71億元。

自建案方面，達欣工自今年第2季起無新案完工挹注，2027年及2028年為建案入帳空窗期。北士科「達欣文萃」預計2029年第3季挹注營收，「濱河帝景」預計2030年第4季完工，「達欣文和苑」則預計2031年第3季完工交屋，三案將自2029年起陸續貢獻營運。