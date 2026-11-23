全球航空運價連漲七周，12月雪季與連假旅遊接棒，航空業客貨雙旺。華航（2610）、長榮航10月貨運收入均年增逾四成，年底將調配運能搶高價貨，星宇航空則加大日本、北美航線運能，迎接一路延續至明年第1季的旅遊需求。

年底營運先看貨運。11月9日至15日，全球空運均價升至每公斤3.49美元，較9月中旬上漲近15%，亞太出發運價也較前一周上漲2%。該周全球貨量減少4%，運能也縮減2%，運價仍續漲。國際貨攬業者預期，年底前艙位仍將吃緊。華航10月貨運收入82.2億元，年增48.05%，占當月合併營收逾三分之一。台灣伺服器、東南亞半導體與電子產品出貨，加上歐美購物季備貨，帶動貨運收入月增7.87%。

華航看好第4季貨運旺季，將彈性調派運力，爭取臨時包機及高價貨源。

長榮航10月貨運收入68.69億元、年增約46%，公司預期第4季貨運需求將進一步增強，將視AI伺服器、半導體設備及電子零組件出貨調配運能。

客運12月起由日本雪季與年末假期接棒。長榮航12月1日開闢桃園直飛印度德里航線，每周五班，並透過桃園串接北美航網。星宇因應冬季旅遊及農曆春節需求，12月起將在函館、札幌及舊金山航線換用較大型客機，並為安大略、鳳凰城、清邁及雅加達航線增班，擴大年底至明年初的載客量能。

台灣虎航10月平均載客率達89.1%，前十月營收172.52億元、年增22%，已超越去年全年。虎航看好東北亞雪季需求，將依市場狀況調配運能。法人看好12月及明年元月航空股表現，年底有貨運旺季支撐，客運則有雪季、連假與春節需求接續，可望將旺季拉長至明年第1季。