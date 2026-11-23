冠德（2520）加碼台中，與中鹿開發共同投資107億元的台中捷運市政府站G9-1聯開案，昨（22）日動土。冠德董事長馬志綱同步表態，將爭取對街開發規模上看百億元的G9-2住宅聯開案，未來包括商場、商辦與飯店，也要搶住宅開發案。

冠德董事長馬志綱昨與台中市長盧秀燕、中鹿開發董事長鹽崎寬吉共同出席動土典禮。馬志綱表示，台中腹地廣、人才充足，產業與商業聚落完整，冠德看好台中發展，將持續加碼投資。他指出，G9-1結合車站、公園、商場與旅宿等機能，可望成為台中新地標。

G9-1是冠德擴大台中營運布局的指標案。全案預計2031年第3季完工，商場、商辦及飯店規劃自2032年第3季至年底前陸續營運。其中，冠德集團旗下環球購物中心將進駐一至五樓，營業面積約4,500坪。隨著工程啟動，冠德在這個大型聯開案的布局，也由土地開發延伸至完工後的商場經營。

馬志綱表示，台中腹地廣大、人才充足，產業與商業聚落完整，冠德看好台中發展，將持續加碼投資。他指出，G9-1結合車站、公園、商場與旅宿等機能，可望成為台中新地標。冠德在G9-1動土當天就公開表態爭取G9-2，也把馬志綱所說的加碼，落到下一個具體投資標的。

G9-2就在G9-1正對面，基地約1,611坪，預定2027年中啟動招商，以住宅開發為主，初估整體開發規模上看百億元。

目前已有至少三家業者有意參與，日勝生集團也在評估。冠德若能拿下G9-2，就能在同一站點同時掌握商業開發與住宅推案機會，並由環球購物中心承接周邊辦公、住宅與轉乘人流。

G9-1位於台灣大道與文心路口，緊鄰台中市政中心，為中捷綠線與未來藍線交會站。全案基地約2,057坪，規劃興建地下七層、地上43層、高214公尺的複合式大樓，六至35樓為商辦，36至43樓規劃五星級飯店，預計設置197間客房。台中市長盧秀燕指出，這是綠線六站七處聯開案中，基地規模最大、樓高最高的一案。

至於飯店品牌，外傳冠德將與凱悅酒店集團合作。馬志綱表示，品牌仍待定案，須待聯開案權利分配及選屋事宜與市府、地主完成協議，才能正式簽約及對外公布。