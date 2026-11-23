半導體清洗與再生龍頭世禾（3551）受惠於先進製程放量，後市營運俏，看好市場先進製程清洗需求提升，以及大陸半導體業擴產雙引擎帶動下，2027年營運成長可期。

世禾強調，緊跟客戶技術成長，截至第3季已經通過客戶0.13微米設備潔淨測試，成為合格廠商，伴隨高階產品驗證明年起放量、新竹五廠三樓2027年首季量產，以及台南及新竹也規劃各擴充一座廠房，為後市成長增添底氣。

世禾10月合併營收3.11億元，月增1.4%，年增11.2%，續創單月歷史新高；前十月合併營收28.89億元，年增19.1%。前三季稅後純益5.51億元，年增60.1%，每股純益8.92元，已賺贏去年全年。

世禾半導體領域營收占比由2021年的63%，一路大幅提升至2025年的78%，今年第3季維持在75%高水準。