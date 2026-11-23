受到歐洲市場需求走弱影響，中小尺寸面板廠光聯（5315）第3季歐洲營收占比年減10個百分點，所幸積極轉向耕耘美洲、日本、東南亞市場有成，業績貢獻比拉升顯著。展望未來，光聯將聚焦利基型、少量多樣及耐候型模組顯示市場，以優化產品組合。

光聯第3季營收4.05億元，季減11.6%，年減16%，主要受終端消費市場購買力疲弱及產業競爭影響；毛利率18.64%，季減1.46個百分點，年增3.53個百分點；稅後純益3,826萬元，季增38.5%，年減39.4%，每股純益0.36元。累計前三季營收13.3億元，年減10.6%；毛利率19.14%，年增4.19個百分點；稅後純益1.12億元，年減30.8%，每股純益1.06元。

光聯第3季地區別營收以歐洲57%最高，其後依序為台灣17%、香港（大陸）8%、東南亞7%、日本6%、美洲5%。與去年同期相比，歐洲占比由67%下滑10個百分點，光聯指出，已擴充美洲、日本及東南亞等地區覆蓋範圍，相關地區營收均較去年同期增加。