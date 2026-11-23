面板雙虎群創（3481）、友達近期股價隨著台股重挫大幅回檔，融資同步大減肥至波段低點，惟外資低檔積極回補，上周五（20日）合計買超雙虎逾7.4萬張，顯示資金開始從高基期權值股與ETF撤出，轉向低位階個股，抄底意味濃厚。

近來台股大盤劇烈修正、融資籌碼大幅清洗，受第4季面板進入傳統淡季、終端需求轉弱影響，雙虎股價近期隨大盤重挫破底，融資餘額連續多日大幅瘦身，籌碼面正處於加速清洗階段。

群創股價上周五失守30元整數關卡，下跌3元，成交量逾20.3萬張，收在29.95元，較今年6月25日收盤價70.9元高點，跌幅逾57%。友達上周五下跌1.85元，成交量逾24.9萬張，收23.25元。較10月2日收盤價43.55元的高點，跌幅超過46.6%。

雙虎股價重挫，散戶跟著大砍股票，近期融資餘額下探波段低點。

以群創為例，上周五融資大減逾3.3萬張，整體融資餘額減至22.3萬張、融資使用率11.19%，為至少三個多月來低點；友達上周五融資同步減少逾1.9萬張，整體融資餘額降至22.6萬張、融資使用率11.9%，也是近三個多月來最低。

外資則在雙虎股價探低、融資大減肥之際，進場買超，上周四、五連續兩個交易日買超友達逾4.7萬張，整體外資持股比重拉升至10.7%，為一周來高點；群創方面，外資上周五大舉回補近4.7萬張，持比重攀升至20.71%，為至少三個月來高點，有逢低進場抄底意味。

雙虎近年積極轉型，並採取活化資產處分廠房朝「轉資產」邁進。

群創董事長洪進揚於今年8月18日線上法說會中宣布，自2024年以來，陸續處分三座面板廠及一座模組廠之後，將暫時不會再透過出售廠房處分資產，未來會採廠內調整產品線的「騰籠換鳥」為主，持續提高資產使用效率。

洪進揚並強調，群創處分資產的目的並非取得一次性收益，而是希望降低長期維護成本，讓資產配置更有效率，進一步改善毛利率及股東報酬。

友達董事長彭双浪則是在10月29日在法說會中揭露，將中科一座5代廠及一座7.5代廠，以388億元售予台積電，估處分利益約185億元。

彭双浪宣布，友達活化資產迄今，將告一段落。這次此處分資產，主要是為了聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構。