網路儲存設備（NAS）廠威聯通（7805）搶攻AI代理商機，董事長張明智看好地端AI時代企業需求，將陸續推出AI NAS新品搶攻市場，有望帶動營收持續成長。公司預期，毛利率將自近期低檔回升，2027年有望回到60%水準。

威聯通以「QNAP」品牌全球銷售，與陸商綠聯（UGREEN）、群暉等均為全球NAS領導品牌之一，近年威聯通轉型，全力瞄準商用市場。

威聯通產品類別營收比重以NAS營收占70%為最大宗，其餘約30%為硬碟銷售。細分來看，中小型企業級NAS 59.27%、大型企業級NAS 31.26%，企業級NAS合計占90.5%，占比較前一年度提升，至於消費級家用NAS降至9.47%。

展望後市，張明智認為，2026年為地端AI「市場教育期」，2027年進入「需求成形期」，企業重新定義工作流程、導入門檻降低；2028年後進入「治理深化期」，Agent應用擴大、稽核需求增加。公司目標提前半年至一年卡位，為此，已規劃完整AI產品線。

威聯通10月營收7.19億元，月增15.7%，年增31.4%，創單月歷史新高紀錄。威聯通指出，隨著新的AI產品持續推出，如搭載輝達RTX PRO 6000專業GPU的AI NAS新品上市，產品單價結構性提升，預期公司營收有望持續成長。

威聯通第3季稅後純益2.92億元，季減14.1%，年減23.8%，每股純益為7.36元；前三季稅後純益10.61億元，年增13.8%，每股純益26.7元。

威聯通第3季毛利率降至45.2%，低於近年平均水準，對此，公司回應，主要受制於記憶體、CPU、HDD等關鍵料件缺貨與漲價，提前一至兩年備料，為此備抵呆滯提列約6億餘元、影響毛利率約5個百分點，並非產品價格或成本結構惡化。

威聯通以2021年為例，當年因疫情提前備料，毛利率降至45%，2022年存貨去化後回升至62%；本次情況類似，預估2027年毛利率可望回到60%以上。