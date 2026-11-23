開放世界3A遊戲大作《俠盜獵車手6》（GTA6）上市首日賣出3,250萬套，累計零售額高達37.9億美元（新台幣約1,250億元），優於業界預期，刷新全球娛樂作品首日銷售紀錄，法人看好，有望帶動PS5、Xbox等家用遊戲主機銷量，鴻海（2317）、和碩（4938）、宏碁遊戲（6908）等協力廠受惠。

GTA6於本月19日上市，首發銷售額已超越漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》保持的影史最高票房紀錄（29.3億美元）。

根據Sensor Tower估計，GTA6約75%的銷量來自PS版本，其餘25%則來自Xbox版本。索尼PS5上季銷量雖由一年前的400萬台減為260萬台，但在匯率有利及新遊戲銷售強勁加持下，遊戲部門營收獲得補血。

法人估，GTA6將帶動PS5及Xbox Series系列銷量，隨著年末耶誕檔期的來臨，預期將進一步帶動GTA6銷量，進而刺激相關遊戲主機銷售。

家用遊戲主機供應鏈包含台積電（2330）、鴻海、和碩、鴻準（2354）、宏碁遊戲、台達電（2308）、光寶科（2301）、群光（2385）等，其中，鴻海、和碩負責主機代工，台積電負責核心運算晶片代工。

鴻海家用遊戲主機業務，主要由旗下消費電子產品事業群負責營運與生產，業務歸屬消費智能產品，鴻海預期進入傳統銷售旺季，第4季該產品線可強勁成長。

和碩消費性電子產品今年第3季營收季增13%，公司預期本季旺季過後需求將逐步趨緩。

宏碁遊戲目前負責PS產品的代理市場涵蓋台灣、菲律賓、香港及新加坡，旗下海外香港子公司Dropzone近期亦取得香港地區全通路總代理權。