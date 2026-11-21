台聚（1304）、亞聚（1308）20日舉行法人說明會。近期國際油價持續承壓，一度跌至近三個月低點，引發市場對石化原料跌價的疑慮。台、亞聚則指出，預計中東地區石化產能仍需一段時間恢復，加上第4季至明年第1季適逢歲修旺季，最大宗石化原料乙烯供應仍偏緊，預期跌勢仍有支撐。

展望第4季石化上游原料市場趨勢，台聚、亞聚認為，雖然美國大選後市場押注中東局勢走向和談，加上沙烏地阿拉伯產能修復，油價回落至每桶95美元上下，油價明顯回跌。但最大宗石化原料乙烯，則在歲修旺季及全球產能遭破壞的情境下，跌勢有限、價格仍有支撐。

台聚指出，第4季至明年第1季日、韓、台等石化廠歲修較多，東北亞乙烯貨源緊缺，乙烯先前高點價格約每噸1280美元上下，目前仍維持1240-1250美元左右區間。雖預期未來仍將隨油價走勢逐步下行，但由於供應偏緊，跌幅會相對慢。

台、亞聚也指出，美伊情勢變數仍在，且預期即便戰爭落幕，中東地區遭破壞的石化產能，恐難在短期內全面恢復，預期PE短期內貨源供應吃緊狀況不變。此外，面對可能的庫存跌價損失壓力，台、亞聚已自第3季起積極嚴控庫存，幾乎恢復全產全銷，降低高價庫存帶來的損失空間。

對於第4季、明年第1季主要產品市況預期，台、亞聚指出，EVA仍有供過於求壓力，但市場普遍預期明年太陽能（光伏）市場明年有望回到成長軌道，主因中國大陸「十五五計畫」的碳達峰指標，預期2027-30年全球的光伏新增裝機量應該會新增至700-800GW裝機量，高於今年的500GW。

回顧今年市況，亞聚指出，前三季EVA產品價差偏弱，漲幅未能跟上原料乙烯；加上中國大陸光伏產能擴充、競爭加劇影響，亞聚前三季幾乎退出光伏級EVA市場。並持續調整產品組合，擴大LDPE銷售，第4季也將持續耕耘差異化市場，將重心轉向LDPE，今年前三季LDPE銷售量達4.7萬噸，較去年同期3.6萬噸、前年同期3.5萬噸成長，創2017年以來新高；EVA銷售量則降至4.3萬噸，低於去年同期6.5萬噸及前年同期6.2萬噸。兩項產品合計銷售9萬噸，低於去年同期10.1萬噸，產品銷售比重也出現反轉。

台聚指出，7月初美伊戰事再起後，EVA市場並未立即出現追價，直到8月初戰事未見緩和、下游開始回補庫存，行情才隨成本上揚而補漲，但漲幅仍落後原料。需求方面，8月初光伏需求一度好轉，但中國大陸加強鞋廠工安檢查，造成發泡廠大規模停工，第3季整體呈現供需兩淡。台聚持續拓展差異化規格，降低光伏級產品銷售占比。

至於HDPE、LDPE及LLDPE，需求則略有回溫，台聚第3季HDPE及LLDPE銷售量較第2季增加1,587噸，約與去年同期持平，開工率回升至57.5%，並配合亞聚銷售策略，重新耕耘LDPE市場。