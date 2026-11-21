國內龍頭車廠和泰車（2207）昨（20）日法說會中表示，年底各汽車品牌持續擴大促銷優惠，加上2.0升以下小客車貨物稅補助，以及AI產業鏈帶動台灣經濟動能等正向因素挹注，儘管地緣政治不確定性仍在，預估2026年台灣汽車總市場仍具備挑戰43萬台的實力；轉投資事業國瑞汽車自10月起外銷布局傳佳音，間接挹注和泰車獲利。

和泰車昨日舉行法說會，轉投資事業國瑞汽車自10月起，已開始為日本市場生產Voxy、Noah車款並回銷日本，後續銷售台數將依日本當地需求彈性調整。至於轉投資日本商用車經銷事業，HINO目前在日本市場尚未取得市占第一，和泰團隊將運用在台灣累積的銷售及服務經驗，全力協助日本HINO經銷商提升營收與獲利。

和泰車重申今年車市43萬台的預估，旗下TOYOTA、LEXUS、HINO三品牌全年販賣目標持續挑戰16.5萬台，市占率38.4%。其中，TOYOTA今年陸續推出RAV4、HILUX大改款，以及10月底上市的全新CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER，受惠新車帶動買氣，預估全年販賣量可望挑戰13萬台，市占率維持30%。

和泰車累計前十月旗下三品牌掛牌數達13.3萬台，市占率39.2%，單看10月市占率更達40.9%，均優於原先規劃，全年目標可望順利達成。

新車銷售方面，RAV4今年累計受訂約2.7萬台，尚有約3,000台訂單待交車，隨著交車狀況較上半年改善，預期全年受訂量可達3萬台。COROLLA 60週年典藏版目前受訂突破3,500台；HILUX自7月推出以來受訂超過800台；CROWN SPORT、CROWN CROSSOVER強化版10月上市後，受訂也突破1,000台，表現優於預期。目前新車下訂後，平均候車時間約三至六個月。