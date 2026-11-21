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特用化學品業積極擴產
多家特用化學品業者昨（20）日接力召開法人說明會，AI帶動半導體及高階電子材料需求持續成長，業者普遍看好產業長期發展，客戶拉貨動能維持熱絡，並加速擴充產能、布局高階產品。
其中，勝一（1773）電子級溶劑進入擴產周期，明年多項新產能將陸續完工；南寶成立半導體產業發展部，積極切入先進封裝膠材及高階光電材料；晶呈科技則看好特殊氣體及TGV（玻璃通孔）需求，持續推進擴產計畫。
勝一表示，今年受惠先進製程需求帶動，電子級溶劑出貨成長，前三季營收及獲利均創歷年同期新高，前三季每股純益（EPS）達6.82元，不僅超越去年全年，也優於過往歷年全年水準。公司預期，今年獲利成長幅度將優於營收，全年獲利年增率可望優於過往年度，並對明年營運維持樂觀看法。
勝一自2024年起配合客戶需求啟動新一波擴產，預計擴產周期將延續至2029年左右。明年異丙醇（IPA）及PM系列產品將陸續增加產能，其中彰濱IPA一期產線預計明年第三季左右量產，月產能約700噸，初期目標稼動率六成；第二套PM產線規模約7,000坪，預計明年12月完工試產，屆時PM年產能將由目前5萬噸提升至17萬噸，大幅增加供應能力。
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