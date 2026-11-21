台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚、台達化昨（20）日舉行法人說明會。近期國際油價持續承壓，一度跌至近三個月低點，引發市場對石化原料價格下跌的疑慮。台聚、亞聚則指出，預計中東地區石化產能仍需一段時間才能恢復，加上第4季至明年第1季適逢歲修旺季，最大宗石化原料乙烯供應仍偏緊，價格仍是向上格局。

此外，中國大陸太陽能需求可望重回成長，加上部分產品迎來年底備貨旺季，預期需求仍有望逐步復甦。

展望12月石化上游原料市場趨勢，台聚、亞聚認為，雖然美國大選後，市場押注中東局勢朝和談方向發展，加上沙烏地阿拉伯產能修復，帶動布蘭特原油回落至每桶95美元上下，但最大宗石化原料乙烯，在歲修旺季及全球產能遭破壞的情況下，跌勢有限，價格仍有支撐，向上走勢。

台聚指出，第4季至明年第1季，日本、韓國及台灣等地石化廠歲修較多，東北亞乙烯貨源緊缺。乙烯先前高點價格約每噸1,280美元，目前仍維持在1,240至1,250美元左右。雖預期未來仍將隨油價走勢逐步下行，但由於供應偏緊，價格下跌速度相對較慢，預期仍有支撐。

台聚、亞聚也指出，美伊情勢仍存變數，且預期即使戰事落幕，中東地區遭破壞的石化產能恐難在短期內全面恢復，PE短期內貨源供應吃緊的情況不變。此外，面對可能的庫存跌價損失壓力，台聚、亞聚已自第3季起積極控管庫存，幾乎恢復全產全銷，降低高價庫存可能帶來的損失。

對於第4季及明年第1季主要產品市況，台聚、亞聚指出，EVA仍面臨供過於求壓力，但市場普遍預期，明年太陽能（光伏）市場有望重回成長，主要受惠大陸十五五規畫的碳達峰指標。預期2027至2030年全球光伏新增裝置容量達到700至800GW，高於今年的500GW。

因應市場變化，台聚將部分EVA產能轉產LDPE，以分散EVA銷售壓力。亞聚則將持續調整產品組合、拓展差異化市場，並將重心轉向LDPE市場，同時保留部分發泡及EVA塗覆產品布局。

台達化則表示，隨美中關稅調降，涵蓋小家電及玩具等產品，加上大陸雙十一電商節及年底家電備貨需求帶動，預期剛性需求可望提升，開工率也將較第3季回升。