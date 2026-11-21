國內龍頭車廠和泰車昨（20）日法說會中表示，年底各汽車品牌持續擴大促銷優惠，加上2.0升以下小客車貨物稅補助，以及AI產業鏈帶動台灣經濟動能等正向因素挹注，儘管地緣政治不確定性仍在，預估2026年台灣汽車總市場仍具備挑戰43萬台的實力；轉投資事業國瑞汽車自10月起外銷布局傳佳音，間接挹注和泰車獲利。

2026-11-21 02:34