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上海銀前三季EPS 3.11元 全年獲利可望創近年新高
上海商銀（5876）昨（20）日舉辦法說會，總經理郭進一表示，今年前三季每股稅後純益（EPS）3.11元，全年獲利可望創近年新高，明年度獲利目標一定比今年更好；至於股利政策將考量資本需求決定是否繼續配發股票股利。
上海商銀前三季合併淨收益較上年同期成長3.1%，合併稅後純益152.2億元，EPS 3.11元，優於上年同期的2.53元。9月底逾放比0.21%，較去年同期下降。
上海商銀副總經理呂紹宇表示，近幾年大致以盈餘50-65%配發現金股利，配息政策將考量資本需求與參考同業配發狀況，並視資本決定是否配發股票股利。
呂紹宇說明，今年放款成長動能為中小企業、貿易融資、AI產業及國內外聯貸案。
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