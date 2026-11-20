時碩工業（4566）因達公布注意交易資訊標準，20日公告10月自結損益，單月稅後淨利0.94億元、年增230.8%，每股稅後純益0.85元，單月獲利創歷史新高。法人估，時碩第4季營運逐月增溫，全年營收可望創歷史新高。

時碩前三季稅後淨利2.27億元、年增173.5%，每股稅後純益2.07元；加計10月的0.85元，累計前十月每股稅後純益已達2.92元。法人估，以目前時碩接單出貨穩步增溫走勢，第4季營運表現可望優於第3季及去年同期。

時碩第3季合併營收18.18億元，季增24%、年增43%，改寫單季營收歷史新高，稅後淨利1.18元，季增71%、年增13.5%，每股稅後純益1.08元，超越上半年總和的0.99元。

時碩受惠多元產品布局有成，AI伺服品液冷散熱產品出貨放量，加上人形機器人與航太獲中國零組件大單，帶動訂單與出貨穩健成長，不但連續五個月創單月營收新高，累計前十月合併營收達53.15億元，年增27.2%，同步創歷史新高。

時碩指出，航太及AI相關應用為成長動能，其中航太業務的獲利能力優於汽車及工業相關產品，目前訂單能見度看到2030年，AI水冷散熱需求也持續看旺。

展望第4季，時碩表示，航太及AI相關應用持續看好，AI水冷散熱亦為重要發展方向，部分訂單仍在發酵階段，從目前掌握的營運狀況來看，第4季維持高營運動能。

時碩位於泰國春武里府的超級智慧製造園區已於10月中啟用。隨著AI液冷、航太及高價值精密製造能力陸續導入，泰國園區將成為時碩全球製造布局的重要據點，為第二成長曲線奠定基礎。

值得注意的是，泰國園區未來將逐步導入AI伺服器液冷相關產線；航太則結合天陽航太（Aviocast）精密鑄造與製造能力，規劃於2027年建置鋁合金精密鑄造生產線、2028年投產。

此外，集團亦持續布局半導體設備及具身機器人等高價值精密零組件應用，擴大未來成長動能。