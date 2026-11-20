勝一（1773）20日舉行法人說明會。副總暨發言人黃有慶表示，勝一今年在先進製程需求帶動下，前三季營收及獲利均創歷年同期新高；今年前三季EPS 6.82元，超過去年全年、更優於過往歷年的全年水準。展望全年表現，勝一認為，今年獲利成長幅度優於營收，期望年成長率能優於過往歷年，更樂觀看待明年營運。

勝一總經理孫啟發指出，從客戶需求端觀察，海內外半導體擴產熱絡，產業基本面仍十分健康；且從應用趨勢看來，未來對AI的使用「只會更多、不會更少」。並強調，台灣電子化學品的品質與規格，已達世界一流水準，未來隨製程節點推進，用量也將進一步放大，公司看好需求與產業成長趨勢，未來數年將規劃持續擴充產能。

黃有慶指出，隨全球半導體產業庫存去化及需求回溫，公司自2024年開始配合客戶需求，進入擴產周期，預計此波產能擴增將延續至2029年左右，明年主力產品異丙醇（IPA）及PM系列產品，均將陸續開出新產能。

其中，彰濱IPA一期產線9月已完工，目前在提供客戶測試，以6-10個月時程估算，有望在明年第3季左右量產，月產能約700噸，初期目標稼動率六成。此外，今年第3季通過追加第二期兩條IPA產線，投資金額12億元，全數完工後將增至四條產線，預期明年陸續完成。

此外，去年規劃的第二套PM產線，規模約7,000坪；並規劃投資約28.24億元，增建PMA相關生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產。PM新產線有望於明年12月完工試產，屆時PM年產能將由目前的一年5萬噸，提升至17萬噸，大幅強化供應能力。

勝一並投資約7.58億元，增購346台專用槽車，完成後槽車總數將由269台增至615台，強化物流調度與交貨能力。第4季開始配合新廠進度陸續交車。

在產品組合方面，勝一今年前三季電子級溶劑銷售占比提升至73.6%，總銷量達7.73萬噸，主要受惠半導體客戶擴產及實際生產需求增加。勝一表示，目前產品在半導體應用端的分布，營業額90%為製程用，封裝用約占一成。

新產品部分，蝕刻液等配方產品仍在陸續驗證中，因現在製程愈來愈複雜，所以取得送樣機會的本土公司也較早年增加。勝一目前配方產品約10%上下，毛利相對較佳，未來將持續推進驗證進度。

針對連續擴產對財務及折舊的影響，勝一表示，目前大型建廠計畫仍在公司財務可控範圍內，近三年每年自有現金流量約11億元，支應資本支出後仍能維持一定現金流量，且目前負債比率及銀行融資額度仍具彈性。