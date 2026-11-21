正隆（1904）昨（20）日於越南平陽造紙廠舉辦「2026正隆全球產業鏈大會」，隨平陽造紙廠第三期BM23產線投產，該廠工業用紙年產能突破100萬公噸；此外，正隆位於北越寧平的第六座紙器廠預計2027年上半年投產，新增年產能1.2億平方米，屆時越南紙器合計年產能可望超過10億平方米，完善南北越供應網絡。

正隆2005年起布局越南，平陽造紙廠歷經BM21、BM22及今年4月投產的BM23產線，形成百萬噸級工紙生產規模，產品涵蓋面紙與瓦楞芯紙。位於同一廠區的濱吉紙器廠，今年上半年完成第二台複瓦機增設，新增年產能1.2億平方米，強化從原紙、瓦楞紙板到紙器一貫化生產能力。

正隆表示，寧平廠明年上半年投產後，將串聯既有紙器廠據點及平陽造紙基地原紙供應，強化南北越產能配置與物流調度。