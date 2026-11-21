高爾夫球具代工廠大田（8924）昨（20）日舉行法說會，該公司指出，投資越南的新廠11月開始試產，美日系品牌客戶陸續進駐進行認證、開發新產品，將挹注明年接單增長。

大田表示，為降低地緣風險，該公司採自建和租用現有廠房兩種方式雙管齊下啟動越南投資案；除利用多年前購買的6萬多平方公尺越南土地興建二棟樓地板面積各2萬多平方公尺的A廠外；並租用同工業區內一座B廠（既有廠房）營運。

A廠方面工程歷經去年完成廠房主體設備，進一步展開產能部署和設備測試，目前已全數就定位，11月開始進行試產，未來月產能規劃為30萬支。各品牌客戶正陸續進駐進行認證、開發新產品，為後續營運增添成長新動能。

至於大陸江西基地將發揮成熟供應鏈、製程技術及量產效率優勢，兩地依客戶、產品及市場需求互補分工，提升全球交付彈性與供應鏈韌性。