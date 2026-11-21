亞力（1514）昨（20）日召開法說會，亞力表示，受惠AI資料中心建置、半導體海內外擴廠及台電強韌電網計畫，電力設備需求持續升溫，目前在手訂單達130億元，未來動能無虞。

亞力表示，今年以來國內外AI及IDC機房需求大幅成長，目前已接獲電信公司及電子大廠約15億元訂單，較過去每年貢獻約5億至6億元營業額明顯增加，隨AI算力建設持續擴張，未來相關業務仍具爆發性成長潛力。

亞力指出，AI資料中心需要龐大電力支撐，從電力供應、傳輸到變電設備，都將帶動氣體絕緣開關設備（GIS）、變壓器及高低壓配電盤需求。公司過去已為中華電信多座IDC機房提供相關設備，具備多年供應經驗，未來將持續掌握國內外AI基礎建設商機。

半導體業務方面，亞力表示，長期供應國內主要半導體廠高低壓配電盤及變壓器，隨客戶近年積極赴美國、新加坡、日本及德國擴廠，亞力相關設備跟隨客戶銷往海外，帶動外銷業績大幅成長，成為未來重要成長動能。

台電強韌電網計畫也是接單主力。亞力表示，配電自動化開關產品已開發成功，預期未來每年可取得台電及東南亞市場約10億元以上訂單；GIS業務方面，亞力及關聯企業每年約可取得10億至15億元訂單。

產能方面，亞力變壓器二廠已投產，變壓器產品產能可提高至15億元，未來改良型及亭置式變壓器可望再增加約2億元業務規模。新型自動二路開關預計2027年逐步取代手動產品，每年可增加約2億元商機。

值得注意的是，亞力積極布局環保型氣體絕緣開關設備（ECO-GIS），目前已取得台南歸仁變電所試購案，預計2027年上半年完工，2028年台電將再於北、中、南三處試購，若後續測試及評鑑順利，可望迎來大量採購商機。

軌道建設方面，亞力今年1月取得台鐵第三代中央行車控制系統（CTC）相關案件，整體計畫金額約46億元，亞力可提供約三成產品及服務；另已取得全台智慧變電所逾10億元訂單。