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微星攜手夥伴搶攻地端AI、AI代理商機
微星（2377）昨（20）日宣布攜手中華創智國際與朕宏國際，以微星在AI運算與硬體技術產品的優勢，推動地端AI業務與AI代理等應用。微星總經理黃金請指出，AI代理以及地端AI的商機即將到來，今年相關的非PC業務占營收比重可望來到10%，減緩傳統電競與板卡等消費性電子產品需求下滑的衝擊，
微星和中華創智展開企業端邊緣AI合作，結合微星的地端運算硬體與中華創智的AgentHub企業AI Agent平台，以企業實際工作流程為出發點，聚焦應用串接、資料管理與部署彈性，推進企業AI應用評估與驗證。微星也與朕宏國際建立策略合作關係，與朕宏國際旗下映CG Media深耕數位創作產業的專業媒體與社群資源。
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