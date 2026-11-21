中華電信（2412）昨（20）日以電信業獨家合作夥伴進駐國際知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei」（奇薩尼亞台北），搶攻親子與年輕世代。

中華電信董事長簡志誠昨日出席KidZania Taipei的「中華電信智慧通信科技總部」的體驗活動，藉由沉浸式互動方式，體驗海陸空的三階段通訊任務。他說，雙方團隊歷時兩年討論磨合，對方以兒童視角設計關卡，將原本「海地星空」艱澀的通訊科技，轉化為兒童易懂的職業體驗遊戲。

簡志誠表示，與KidZania合作落實ESG與科技向下扎根，提升品牌年輕化形象，傳遞集團「海地星空」品牌價值。

近年中華電信積極搶攻年輕與親子市場，推出內含台灣晶片的兒童手錶、Hami Cam等，除將持續推出兒童智慧手錶與智慧家庭安全守護服務，未來將結合6G感知網路技術，延伸更多元的親子與穿戴式智慧應用。

中華電信每年招募上千人才，近年以福利及長期發展成為徵才焦點。簡志誠說，面對AI時代，中華電信需要的人才首重「看見問題」，以及善用AI「解決問題」的能力。