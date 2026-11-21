今國光（6209）昨（20）日召開法說會，董事長陳慶棋表示，因應明年中國大陸汽車要求搭載具夜視功能的AEB鏡頭（自動緊急煞車），有望帶動紅外熱成像鏡頭需求持續成長，明年擬再斥資4億元加碼旗下華國光學產能，帶動獲利持續增長。

陳慶棋表示，除了紅外熱成像、車載及物聯網等應用外，新布局的AR眼鏡及CPO相關微透鏡陣列等產品，期望未來三年對營收有顯著貢獻，相關新品預計2027年推出樣機，進一步試產。

今國光第3季稅後純益1.84億元，每股純益1.02元，為十多年來單季新高，累計今年前三季稅後純益4.59億元，年增4.38倍，每股純益2.54元，受惠紅外熱成像鏡頭出貨強勁成長，相關業務今年營收年增七至八成，相關營收占比達七成。

今國光總經理陳義方表示，因戰爭因素，紅外熱成像需求的軍工需求擴大， 華國因此擴大軍工以外如無人機、醫療、瞄距等應用缺口，是今年營運成長最大動能。

明年因應中國大陸汽車要求搭載具夜視功能的AEB鏡頭，更激勵紅外熱成像鏡頭需求升溫，且未來歐洲市場有望跟進，為優化產品組合，華國聚焦高價值產品，低毛利產品委外生產。

今國光日前董事會通過將斥資4.3億元，投入光機及波導設備（含CPO）等資本支出預算案，陳慶棋表示，相關預算預計2027-2028年分批投入，支應竹北AR、VR/MR研發中心所需設備。