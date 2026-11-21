迎向次世代通訊與太空經濟浪潮，中華電信（2412）董事長簡志誠昨（20）日表示，2027年將聚焦投資5G SA（獨立組網）網路建設，在「海地星空」戰略下，維持多軌衛星合作，鎖定衛星地面終端（UT）等本土設備廠進行投資，助攻台廠打入國際衛星供應鏈。

中華電信行動網路資本支出每年維持90至100億元左右水準，2026年以六都等重點區域展開5G SA建設，簡志誠表示，2027年將進行大規模的5G SA建設，為2030年6G時代做好準備，行動網路資本支出將有大部分投入此建設計畫。

中華電信策略「建設先行」，再推出對應的商用服務，針對投資以及市場反應滾動式推動5G SA建設。

中華電信布局國際海纜與高、中、低軌衛星（OneWeb、SES、Astranis）。簡志誠表示，仍持續爭取Amazon Leo，迎接未來太空經濟，天上的頻寬還不夠，低軌衛星越多越好，為台灣擴充更充裕的太空通訊頻寬。

簡志誠強調，現在全球多數國家將28GHz頻段劃為Ka頻段的低軌衛星專用，但台灣28GHz則為5G使用。為接軌國際衛星頻譜，目前電信業者在28GHz建設量不高，短期雖可透過地面站協調避免干擾，但中長期隨著衛星終端設備（UT）普及，28GHz無線電干擾將極為複雜。建議政府在給予業者合理補助的前提下，將台灣5G毫米波移頻至26GHz，5G與低軌衛星各有其道，為台灣太空經濟打造乾淨完整的頻譜環境。

簡志誠表示，28GHz頻譜規劃完成後，可望接軌國際衛星發展，也能攜手其他亞洲夥伴，共同建構一個超過百顆規模的低軌衛星星系。

中華電信透過旗下中華投資參與鐳洋現增，簡志誠表示，為帶動本土太空產業發展，中華電信除提供台灣實證場域外，未來將持續在台灣尋找具潛力的衛星設備投資標的，特別是過去多由美、韓大廠主導的地面終端設備（User Terminal）領域，期盼透過資金挹注與業務合作，協助台灣製造業打入國際衛星供應鏈。