半導體檢測分析業廠閎康（3587）昨（20）日參加櫃買業績發表會，宣布明年首季評估赴美設首座實驗室。閎康董事長謝詠芬強調，即使近期有亂流，人工智慧（AI）產業趨勢仍往前走，持續積極應對客戶需求。

閎康前三季整體累計營收47.65億元，年增約17%，主要受惠AI晶片、先進製程及高階檢測需求帶動，來自半導體營收占比84%。以客戶總部區分，日本營收達9.47億元，已超過台灣營收，年成長30%；美國營收5.62億元，年成長43%。前三季日本營收占比20%，台灣19%，美國12%，大陸營收37%。閎康為服務客戶，明年首季評估赴美設立首座實驗室；應對產業需求，目前已有超過30件矽光子測試案件。

閎康先前出售閎康上海子公司80%股權，公司股權價格約人民幣19億元（約新台幣94億元），交易完成後由新投資集團持有閎康上海80%股權，閎康獲得相關資金將用於美國實驗室、日本實驗室未來投資擴充以及回饋投資人加發股息等。

閎康日前已公布財報，今年前三季本業每股純益（EPS） 9.33元，不計上海公司一次性盈餘匯回所得稅影響數1.85億元。若加計所得稅影響數，每股純益為6.68元，仍優於去年同期。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期辭去所有職務，也引發了AI產業巨大震盪，市場擔心不確定性。

謝詠芬回應投資人相關議題時表示，任何一家公司只要更換執行長，內部通常需要三到六個月的時間進行調整，包含組織分工、主管執行力、政策調整等，多多少少都會產生一些影響。

她坦言，輝達需要多久才能跟上或變得更快，仍視其內部調整狀況而定。但美國市場除了輝達之外，還有非常多大型雲端服務業者（CSP）與科技公司仍積極研發並驗證自家AI晶片，閎康也接到不少訂單，正在進行合作或驗證的國際大廠，包含Tesla、Google、Cisco、Amazon等，現有客戶正按照既定速度在推進，整個產業大勢仍往前走。各大廠都在蓬勃發展，需求非常強烈，目前沒有看到任何減速跡象。