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啓碁三大引擎 催動成長
網通廠啓碁（6285）前三季每股純益10.1元，對未來成長抱持樂觀態度。法人分析，啓碁2027年擁有低軌衛星、WiFi 7及AI網通需求三大支柱推升成長，看好中長期成長潛力。
近期台股重挫，個股股價都明顯回檔，啓碁昨（20）日落入跌停，收172元。但外資及本土法人同步展望正面，美系外資給予「買進」評等，目標價380元；本土法人給予14倍本益比，目標價235元。
啓碁第3季營收、獲利創新高，前三季每股純益大賺超過一個股本，創同期新高，受惠高階企業端網通與營運商拉貨強勁，10月營收169億元，再創單月新高，累計今年前十月營收1,341億元，年增44.7%，創同期新高。啓碁法說看好，第4季可望持續成長，布局1.6T交換器與光交換器（OCS），車用電子、企業網通及營運商三大產品線均將同步成長，預估2027年營收可望二位數成長，全年營收朝60億美元目標前進。
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