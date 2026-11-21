半導體通路商益登（3048）今年營收與獲利雙增長，法人看好今年業績創新高，明年仍持續受惠於AI趨勢；益登則希望未來擴展資安與智慧醫療相關業務。

益登今年前三季合併營收達1,153.83億元，年增37%，歸屬母公司業主淨利為13.26億元，年增3.3倍，每股純益為4.91元。前三季營收結構中，無線通訊業務占比為46.9%，其次是消費性電子19.3%，電腦周邊占15.2%。以成長率來看，儲存設備成長達1.69倍最多。

以產品種類區分，前三季類比元件占47.6%，記憶元件占18.8%，微控制器元件則占13.1%，邏輯元件占11.6%。以成長率來看，記憶元件成長幅度達2.6倍最高。記憶體業務今年大躍進，但法人評估，後續要視記憶體原廠的供貨情形而定。

法人表示，益登今年的營運高峰落在第3季，本季業績可能呈現季減，但優於去年同期，全年營收表現仍能明顯增長。