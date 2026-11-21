特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）今年業績明顯增長，法人預期創意本季業績續強，有機會持續季增二成以上，全年業績可望倍增；在多筆大訂單加持下，明年還有機會更上層樓。

創意累計今年前十月合併營收525.31億元，年增1.06倍。第3季業績創單季新高的187.54億元，隨著第4季營收表現預估持續增溫，法人推算，單季業績有望挑戰達240億元以上的新紀錄，帶動全年營收達超過680億元的水準。

創意營運概況

創意日前公布10月自結淨利5億元，年增1.56倍，每股純益3.73元，第3季每股純益16.95元，累計前三季每股純益達40.84元。法人評估，今年有機會繳出賺近六個股本的好成績。

創意今年業績表現亮眼，主要受惠美系雲端服務供應商（CSP）客戶的3奈米製程CPU案件放量貢獻，同時還有BMC晶片案件帶來的幫助，以及一部分美系客戶AI推論晶片案挹注。

法人表示，前述CSO客戶CPU案件將是創意今、明年的業績貢獻主要來源，至於同客戶下一世代的CPU案子，預計將於今年底至明年初進入設計定稿（Tape out）階段，則是後續可能接棒的動能。

創意還有另一家美系CSP的自研AI加速器晶片案，目前對其業務貢獻量仍不大，法人認為明年相關挹注程度仍待評估。