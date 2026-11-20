移工匯兌業者數位至匯將於25日以每股參考價120元登錄興櫃；受惠於移工匯款業務成長，數位至匯今年前10月營收及營業利益均超越去年全年。展望明年，數位至匯董事長魏仁裕評估新增泰國匯款市場，並預期銀行系統的AI加值服務可望開始貢獻營收。

數位至匯今天舉行媒體交流會，魏仁裕指出，營運以跨境金融、移工生活服務及AI金融科技為三大成長引擎。跨境金融以移工小額匯款為核心，並規劃延伸至東南亞在地支付；移工生活服務則透過既有會員拓展線上購物、生活繳費及娛樂票券，金融科技業務將切入銀行資訊系統。

魏仁裕表示，今年前10月印尼、越南及菲律賓匯款業務均有成長，印尼因基期較高，增幅相對較小，成長較多是越南及菲律賓，明年可能將泰國納入服務範圍。

財務表現方面，2025年營收3.96億元，年增78.5%，每股盈餘（EPS）10.28元。今年前10月自結稅後淨利1.67億元，毛利率由2025年的56%提升至59%，營業利益率則由2024年的20.5%、2025年的33.6%，進一步升至約39.6%。

跨境匯款金額由2023年10億元攀升至2024年99億元、2025年240億元，2年擴大24倍，2026年全年可望超過500億元。

至於人工智慧金融科技布局，數位至匯今年策略投資金融資訊系統業者亞勤。魏仁裕表示，亞勤已有銀行交易室資訊系統客戶，數位至匯將在既有系統加入人工智慧功能，應用於金融交易、風險管理等場景，預期相關加值服務明年可望開始挹注營收。