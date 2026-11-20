上海商銀20日舉辦法說會，由總經理郭進一主持說明前三季營運與財務表現及2027年展望。該行表示，前三季每股稅後純益（EPS）3.11元，全年獲利可望創近年新高，明年度獲利目標一定比今年更好；至於股利政策將考量資本需求決定是否繼續配發股票股利。

上海商銀前三季合併淨收益較上年同期成長3.1%，合併稅後純益152.2億元，EPS 3.11元，優於上年同期的2.53元。9月底逾放比0.21%，較去年同期下降。

上海商銀2025年是多年來再度配發股票股利，該行副總經理呂紹宇表示，近幾年大致以盈餘50-65%配發現金股利，配息政策將考量資本需求與參考同業配發狀況，並視資本決定是否配發股票股利。

呂紹宇說明，今年放款主要成長動能為中小企業、貿易融資、AI相關趨勢產業及國內外聯貸案。2026、2027年放款成長目標維持不低於5%。另由於聯準會年底前可能再升息1碼，央行亦不排除升息，有助明年利差，但受制於市場競爭及客戶接受度，對NIM淨利差提升有待觀察，明年目標較高為1.35%。前三季手收成長4%，其中財管手收成長22%。

前三季備抵呆帳提存15.7億元，全年目標維持20-24億元，目前授信品質無潛在大額不良放款。香港子行上半年稅後純益14.8億港元，年增加111%，主要來自手收與投資收益增加，並減少提存，至6月底逾放比率4.35%，上半年提存2.1億港元較去年明顯下降，已積極採取信貸管理措施維護資產品質，目前無大額增提需求。

此外，香港西環不動產共173單位銷售，預估稅前處分收益6.52億港元，已出售166單位，處分利益4.9億港元，其中今年處分利益1.39億港元。

對於明年房市展望，該行指出，可能呈現量能逐步回溫態勢，房貸著重剛性自住需求，加強投資周轉業務，結合跨單位合作，強化既有客戶資產活化，推動全行整合行銷，另透過差異定價對不同客群風險及回報配置，以優化收益結構。LCR（流動性覆蓋率）到9月底為120.6%，高於控管目標115%，將加強吸收零售性存款，並管控投資及放款餘額。

海外布局方面，柬埔寨子公司微型金融機構AMK今年改制商業銀行，呂紹宇表示，以滬港台三地上海銀行資源持續協助AMK商業銀行業務，轉介企業存放款和薪資轉帳，另著眼於台日貿易投資及置產等需求，明年評估前往日本設立分行可能性。明年全球景氣可望因能源價格回穩及AI需求持續維持穩定成長態勢。