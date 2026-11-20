龍頭車廠和泰車（2207）20日表示，年底各汽車品牌持續擴大促銷優惠，並且在2升以下小客車貨物稅補助與AI產業鏈穩固台灣經濟動能等正向因素帶動下，即使地緣政治不確定性仍存在，2026汽車總市場，預估具備挑戰43萬台的實力。

和泰車今日法說會除了宣示今年車市仍維持43萬台的預估之外，和泰車旗下三品牌販賣目標持續挑戰全年16.5萬台、市佔率38.4%，其中TOYOTA今年陸續推出RAV4大改款、HILUX大改款，以及10月底全新CROWN SPORT與CROWN CROSSOVER，隨消費者買氣熱絡，預估今年度可望挑戰13萬台販賣，維持全年市佔率30%。和泰車累計前十月旗下三品牌(TOYOTA、LEXUS、HINO)掛牌數達13.3萬多台，市佔率達39.2%，若單看10月市佔率更達40.9%，都超前原先規劃的目標，可望達成全年挑戰目標。