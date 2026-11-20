南寶（4766）20日召開第3季法人說明會，董事長暨執行長黃映霖表示，今年前十月營收已達雙位數成長，全年營收與獲利可望再創新高。明年在持續拓展新產品與應用下，力拚續創新高。

此外，南寶近期正式成立「半導體產業發展部」，加速整合資源聚焦光電、半導體與CCL材料三大領域，期盼在短、中、長期陸續接棒推動成長。

展望未來，由於原物料成本上漲，帶動客戶較為積極下單備貨與產品價格逐步調整，加上持續開發新產品與應用，今年前十月營收已達雙位數成長，全年營收有信心再創新高。明年在持續拓展新產品與應用下，力拚續創新高。在獲利表現方面，今年前三季營業淨利已創下新高，加上業外資產處分挹注，今年全年獲利可望挑戰新高。

南寶近期正式成立「半導體產業發展部」，加速整合資源聚焦半導體、光電與CCL材料三大領域。公司表示，短期以光電材料率先展現實績，主攻高階顯示與綠色電子，其中折疊螢幕光學膠 (Foldable OCA) 出貨持續攀升，明年可望倍增。

此外，在核心的半導體材料方面，南寶與新應材（4749）、信紘科（6667）成立「新寶紘科技」，主攻封裝用膠帶，南寶則供應接著劑。公司指出，目前半導體用膠已開始供貨，未來目標跨足半導體先進封裝相關膠材。將持續與合作夥伴共同研發、努力取得認證。

南寶也指出，公司中長期積極布局CCL材料。由於子公司常熟裕博與允德擅長的環氧樹脂及硬化劑，正是製造高階 CCL 的關鍵基材，未來期盼結合南寶本身的樹脂合成與配方研發能力，透過「NextGen」模式與客戶共同開發，推動中長期營運成長。

至於主要事業部門營運，在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，儘管目前終端需求仍偏弱，訂單能見度較為有限，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長，明年則目標維持與今年相同的營收水準。南寶將持續優化產品結構與強化市場地位，透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前皆順利推進中。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長，明年亦目標持續成長。南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，通路市場今年打入連鎖賣場，通路持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料方面，小包裝通路市場拓增專案已啟動，加上科技廠辦需求旺盛，以及政府工程專案推動順利，預計持續增加成長動能。

南寶2026年第3季稅後純益6.56 億元，EPS 5.44 元。第3季合併營收為新台幣69.25億元，年增17.2%。第3季營業利益為新台幣 10.09億元，較去年同期成長 4.8%，營業利益率為 14.6%，較去年同期減少1.7個百分點。