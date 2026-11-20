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雷笛克獲利／10月自結EPS 0.14元同期轉虧為盈 單月賺近前三季總和
光學透鏡廠雷笛克光學（5230）近期股價波動劇烈，20日應主管機關要求公布10月自結損益，單月由虧轉盈，稅前淨利1,055萬元，年增619%，歸屬母公司業主淨利761萬元，年增426%，每股純益0.14元，優於去年同期的每股虧損0.04元。
雷笛克光學10月合併營收1.43億元，年增23%。觀察今年營運表現，該公司去年全年每股虧損1.35元，今年上半年累計每股仍虧損0.18元，不過第3季單季合併營收4.05億元、年增21%，歸屬母公司業主淨利1,857萬元，每股純益0.34元，不僅單季轉盈，也帶動前3季累計每股純益轉正為0.16元。加上10月單月再賺0.14元，單月獲利已逼近前3季總和，下半年獲利動能明顯增溫。
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