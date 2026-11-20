上海商業儲蓄銀行（5876）11月20日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，總經理郭進一表示，今年全球經濟受地緣政治衝突、能源價格波動、貿易保護主義，以及AI產業發展等多重因素影響，產業表現分歧，美債殖利率攀升亦影響金融市場的穩定。上海商銀面對多變的外部挑戰，審慎採取妥適的營運策略，並洞察未來發展趨勢，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源。

在財務表現方面，上海商銀今年前三季合併淨收益較上年同期成長3.18%，手續費淨收益成長10.25%，合併稅後淨利187.7億元，較上年同期成長30.67%，稅後淨利歸屬母公司業主152.28億元，稅後每股盈餘3.11元，優於上年同期的2.53元。

此外，上海商銀個體9月底逾放比0.21%，較去年同期下降，普通股權益比率CET1為12.14%、資本適足率15.34%，顯示前三季的獲利表現亮眼、資本適足率充足。

在營運發展方面，上海商銀持續強化「低耗用資本的手續費收入業務」，前三季個體的手續費收入較上年同期成長4.09%。

在財富管理業務面，上海商銀積極研發客製化理財商品提供予高資產客戶，以創造財管收益，同時積極配合金管會推動亞洲資產管理專區，為境內外高資產客戶進一步整合全球資產配置需求，財富管理手續費收入貢獻較去年同期成長22 %。

在永續發展方面，堅守「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」的創行宗旨，充分發揮金融影響力，並持續落實永續發展理念，致力成為永續經營的標竿企業，今年入選S&P Global永續年鑑，ESG成績挺進全球前 5 %。

上海商銀2027年以「傳承永續，智能創新」為策略主軸，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展，創造永續價值。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升使用資本效益。