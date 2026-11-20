軟體資訊服務廠昕力資訊（7781）董事會通過第3季財報，因認列越南轉投資公司Alpaca商譽減損約6,506萬元，導致單季每股淨損0.2元。不過昕力資強調，近3年的營運虧損大幅改善，搶攻主權AI應用商機的成效擴大，AI專用機訂單熱絡，第4季有機會拚單季損益兩平，規劃12月中旬送件申請上櫃。

昕力資董事會決議，依據國際會計準則第36號公報規定，認列併購子公司Alpaca產生的商譽減損6,506萬元，加上軟硬整合新商模初期營業成本攀升，累計前三季稅後淨損1.87億元、前三季每股淨損0.31元。

昕力資指出，這次資產減損並無實際現金流出，對公司營運資金及現金流量無影響，隨著上述商譽減損損失的認列，財務狀況將更加健全。後續搭配新產品陸續出貨，整體營運將能維持穩定前進。

昕力近3年本業的經營指標明顯改善，2024年度營業損失4.36億元、每股淨損0.79元，2025年度營業損失收斂為2.56億元、每股淨損0.45元，2026年度前三季營業損失進一步縮減至1.22億元。

董事長姚勝富表示，整合軟硬體優勢為各大行業推出AI專用機與整合方案的策略擴大成效，挹注近期營收較去年同期明顯成長，8、9、10月份營收分別年增33％、51％、50％，10月營收1.05億元更創下22個月以來單月新高。AI專用機訂單熱絡出貨提升，加上公司積極控管營業費用，今年前三季營業費用大減逾1億元，費用率從占營收59%降至35%，4Q有機會拚近2年來單季首度損益兩平，公司按進度申請上櫃掛牌，規劃12月中旬送件。

昕力持續策略性布局AI應用領域，針對企業、校園等場域需求推出AI專用機，也攜手HPE推出地端AI開發一體機，並規畫投資建置AI營運算力中心，針對金融、醫療、製造業與政府部門提供整合算力、應用與治理的主權AI「智算力」服務方案。