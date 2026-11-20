台股20日遭全球科技股賣壓衝擊，盤中一度重挫近2,500點，市場賣壓沉重，50年繼電器廠松川精密（7788）卻逆勢突圍。股價以171元開出後一度下探158元，隨後買盤進場，盤中最高拉升至189.5元，較盤中低點反彈31.5元、振幅達18.1%，成為重挫行情中的盤面亮點。

松川精密股價今年10月6日曾攀上365.5元歷史新高，隨後震盪回檔。此次在大盤重挫之際出現強勁反彈，市場關注焦點除了低檔買盤承接，也包括公司近年積極布局新能源、儲能及AI電力應用，以及持續成長的營運表現。

松川精密2010年便啟動新能源轉型，逐步從傳統繼電器製造商，拓展至新能源應用領域，產品布局涵蓋儲能系統、電動車、充電設施及AI伺服器等。

產品方面，松川精密主要供應PCB及插座型汽車繼電器、PCB小型繼電器、工業控制及一般繼電器、安全繼電器等，應用範圍包括家電、汽車電子、不斷電系統、電源供應器、變頻器及工業自動化設備。全球產能則涵蓋台灣樹林總部暨研發中心、嘉義，以及墨西哥、廈門、印度與越南等6處生產基地，另設有7處營業據點，支應不同市場需求。

營運表現方面，松川精密2026年第3季合併營收27.35億元，季增21.04%、年增78.84%；歸屬母公司業主淨利2.26億元，年增103.23%，每股純益2.83元，優於去年同期的1.53元。獲利結構也同步改善，第3季毛利率27.97%，較去年同期26.45%增加1.52個百分點，營業利益3.26億元，較去年同期約1.02億元成長約219%。

累計今年前三季，合併營收68.52億元，年增43.87%；稅前淨利9.01億元，歸屬母公司業主淨利6.66億元，EPS達8.35元，不僅高於去年同期2.18元，也超越2025年全年3.63元的水準。10月合併營收則為8.49億元，月減3.19%、年增53.62%；前10月累計營收77.02億元，年增45%。

整體而言，松川精密近年從傳統繼電器跨足新能源及AI電力應用，營收規模與獲利能力同步提升。不過，股價距離10月365.5元歷史高點仍有一段距離，後續除了觀察新能源及AI相關產品需求與出貨成長，也須留意獲利能否延續，以及市場資金對高成長股的評價變化。