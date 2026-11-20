台股20日遭全球股災猛烈衝擊，千金股慘遭血洗，盤中30千金一度高達27檔同步跌停。但，創新服務（7828）上演驚人逆轉秀，早盤一度跌停，隨後強勢翻紅，盤中直奔漲停1295元，成為重挫行情中的市場焦點。

台股今日開盤後賣壓全面湧現，台積電（2330）盤中跌破2,000元整數關卡，一度下探1,990元，拖累大盤隨之重挫2,467.86點，最低來到35,959.03點，回測36,000點大關。高價股更成為重災區，股王信驊（5274）、股后創意（3443）雙雙跳空跌停，分別鎖在7,860元、5,400元，川湖（2059）、健策（3653）、旺矽（6223）等也紛紛跌停。

不過，隨著盤中部分個股跌停打開，大立光（3008）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、藥華藥（6446）、祥碩（5269）陸續收斂跌幅，其中創新服務更從跌停一路急拉至漲停，強勢表現格外突出。

創新服務成立於2004年，原以光學鏡頭設備起家，2014年在董事長吳智孟帶領下轉進半導體領域，逐步轉型為半導體自動化設備廠商。目前主要布局三大領域，包括MEMS探針卡自動化設備、半導體及光電精密自動化設備，以及先進封裝高密度銅柱端子與銅柱巨量移轉技術。

業務成長動能主要來自AI與高效能運算（HPC）需求升溫，帶動高階探針卡及相關設備需求。公司開發的自動植針機，已吸引全球探針卡市占率第二的Technoprobe S.p.A.策略合作，有助拓展國際市場及強化技術競爭力。

此外，創新服務也積極布局銅柱巨量移轉技術，開發高密度銅柱端子模組及銅柱玻璃通孔基板產品，目前相關產品已送交客戶驗證，後續能否順利量產，將是觀察新業務貢獻的重要指標。

基本面方面，創新服務2026年第3季營收4.43億元，年增181.99%；歸屬母公司淨利1.67億元，年增235.05%，單季每股純益4.12元，較去年同期1.37元大幅成長。累計前三季營收9.54億元、年增196.5%，稅後淨利3.39億元、年增568.51%，每股純益8.7元，已明顯超越去年同期的1.42元。

在全球股災引發千金股大逃殺之際，創新服務從跌停翻至漲停，除了盤中買盤逆勢進場，AI測試設備及先進封裝布局也提供基本面支撐。不過，短線劇烈震盪下，後續仍須觀察市場資金動向，以及新產品客戶驗證與量產進度。