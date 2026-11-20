台股20日遭遇全球股災衝擊，台股在台積電（2330）盤中跌破2,000元關卡之下，大盤指數一度重挫逾2,400點、36,000點大關警鈴大作，盤面各大類股一片慘綠，資安概念股也難逃賣壓。不過，仁大資訊（7767）逆勢攻上漲停，成為全市場截至10:40唯一漲停個股，展現強勢抗跌表現，也讓金融業資安需求及企業資訊系統升級商機再度受到關注。

近期金融資安事件接連爆發，金管會19日公布，四家銀行共通報五起異常轉帳案件，涉及五名客戶、金額合計56萬6,512元。值得注意的是，銀行初步清查發現，相關交易均透過客戶原先綁定的行動裝置，並完成雙重身分驗證，系統也未發現遭駭客入侵或資安漏洞，實際責任仍待警方調查釐清。

國際資安事件同樣頻傳。美國摩根大通（JPMorgan Chase）證實，提供服務的第三方廠商遭勒索軟體集團入侵，約1.6萬名高資產客戶的電子郵件地址及電話號碼遭公開；日本甜點品牌六花亭也發現官方網路商店付款程式遭竄改，估計約8,000筆信用卡資料可能外洩。從金融機構到零售業，第三方供應鏈及數位支付系統的安全風險持續浮現。

在此背景下，仁大資訊的逆勢表現格外受到矚目。仁大資訊董事長林士茵7月底法說會曾指出，下半年將有數家金融業客戶的電腦系統升級專案，有機會持續挹注營收成長。由於PC作業系統近兩年逐步進入更新潮，仁大資訊憑藉與金融業長期合作關係，成功搶下相關升級訂單，成為下半年營運成長動能之一。

除了金融業，仁大資訊也積極拓展半導體市場。總經理陳宏明表示，公司已完成越南及美國鳳凰城子公司布局，切入半導體產業資訊服務整合需求。不過，相關專案仍須經過客戶驗證及料件採購等程序，預期數月後逐步發酵，有機會擴大下半年營運貢獻。

回到盤面，資安族群在大盤重挫下普遍走弱，仁大資訊卻逆勢漲停，中華資安（7765）上漲逾1.5%，意藍（6925）、華經（2468）、資通（2471）跌幅則控制在2%以內，驊宏資（6148）約跌3%，相較大盤展現一定抗跌韌性。

隨著金融交易、雲端服務及企業資訊系統高度數位化，資安風險已不再只是單一企業的IT問題，更牽動金融穩定與營運韌性。從金融業系統升級、半導體海外布局，到近期接連爆發的資安事件，企業資訊安全投資需求持續受到重視，也為資安服務業者帶來中長期觀察契機。