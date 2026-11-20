上品（4770）隨半導體進入擴產周期，在手訂單持續增加中，法人圈上修今、明年每股獲利（EPS）至14.6元、22.1元。

分析師表示，看子上品營運後市主要考量半導體相關產業進入擴產期，帶動相關廠商擴廠、擴線，以及對應的運輸設備需求規劃大幅度提升，上品目前在手訂單由2026年初的38億元提升至80億歷史新高，公司對於2027年營收展望由先前的年增20%提升至年增35~40%。

另外，去年下半年至今年第3季的毛利率，反映前一年度景氣低迷時的接單，隨著產業需求提升，訂單能見度已拉升至超過一年，公司可擇優進行生產，未來一段時間公司毛利率將明顯改善，逐季往上提升。

同時，2026至2028年需求強勁增長，預計現有產能將在2027年達到滿載，以內襯設備為主的新廠將於2026年底開始貢獻營收，今年第4季至明年第1季營運將出現顯著提升，再來將進入非常忙碌且全力拉升產能的時期，2027年彰濱廠產能可望年增20%，嘉興廠產能將年增30%，槽車產能經擴充後，已由2026年初的約當80台提升至目前的130~140台，2027年中更可望擴增至180台，將有利未來營運。

分析師預估，考量目前回到半導體加速擴廠循環，有利於上品營運回溫，上調今、明年EPS為14.6元、22.1元，分別年增43.2%、51.3%。