華芸多年來深耕NAS及私有雲解決方案，累積深厚的軟硬體整合實力，此次掛牌上櫃不僅是公司發展的重要里程碑，也凸顯儲存產業在AI世代的戰略地位。

近期全球記憶體供應吃緊、報價攀升，為下游硬體業者營運增添變數，華芸在華碩及威剛兩大集團資源奧援下，具備品牌、研發及供應鏈整合優勢，有利因應短期零組件市場波動。

另一方面，近期國際雲端服務業者接連傳出伺服器當機事件，也讓企業重新審視資料儲存架構，帶動地端儲存設備搭配公有雲的混合雲（Hybrid Cloud）架構受到重視。尤其企業對資料自主掌控、離線存取及營運不中斷的要求日益提高，可望為NAS及私有雲市場挹注新一波成長動能。

華芸主辦券商群益金鼎證券指出，華芸結合華碩集團品牌資源及自主儲存技術研發能力，提供全方位NAS私有雲解決方案，具備國際化營運實力。

華芸供應鏈夥伴協益電子董事長林欽淼也親自出席業績發表會，並表示，華芸在雲端及AI應用領域展現高度研發彈性，協益未來將持續提供製造服務，支持華芸產能拓展計畫。

展望未來，華芸將以AI應用、私有雲及混合雲為重要發展方向，持續深化軟硬體整合及自主研發能力，並藉由掛牌上櫃擴大經營規模，掌握企業數位轉型及AI帶動的龐大資料儲存商機。