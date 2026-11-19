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達欣工法說會／廠房工程挹注 前三季獲利近倍增 在手未認列訂單560億
達欣工（2535）19日在法說會中表示，截至今年九月底，達欣工手中工程承攬量達1,233億元，其中高達66%、814億元來自廠房工程，民間商辦約占15.4%、約189億元，住宅工程占12.9%、約71億元，而公共工程比重達12.9%、約159億元。
在建工程1,233億元中，未完工認列金額約560億元，又以廠房工程約達78%、金額約437億元為大宗；達欣工指出，接下來在集團持續搶攻廠房工程下，目前持續提高廠房工程比重，相關工程效益對營運助益將持續擴大。
截至今年九月底，達欣工在商辦、住宅、公共工程未完工金額各達59億元、41億元、23億元。
達欣工第3季營收達71.25億元、年增28.5%，毛利率為10.85%，稅後純益達5.71億元，較去年同期4.57億元增加24.9%，單季每股純益達2.2元、優於去年同期1.76元。
累計達欣工今年前三季營收達205.43億元、年增24.3%，毛利率達11.72%，前三季稅後純益達22.14億元，較去年同期暴增94.8%，每股純益達8.52元、遠超去年同期4.37元。
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