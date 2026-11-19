近期台股震盪加劇，市場蔓延恐慌情緒，甚至對明年景氣展望出現疑慮，不過華新麗華（1605）董事長焦佑倫19日信心喊話，他表示，AI熱潮持續帶動台灣各產業成長，2027年整體經濟仍相當樂觀，「明年的生意，各方面應該都還是很不錯的」。

2026-11-19 19:20