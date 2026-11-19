摩根士丹利證券（大摩）亞太高峰會於18-19日在新加坡舉行，對台積電（2330）重申3,088元目標價及「優於大盤」評等，認為台積電有漲價、高市占、英特爾委外需求增加等三大潛在利多，但也要注意庫存修正、先進製程技術需求轉弱、海外晶圓廠成本明顯上升等三大風險。

台積電在大摩高峰會表示，對 AI 長期大趨勢仍充滿信心，認為技術藍圖與資本支出產能規劃是公司長期發展最關鍵的決策，對於美國的需求及擴產計畫沒有改變。

在美國電力限制方面，針對美國電力基礎設施不足的疑慮，台積電擁有自己的內部評估流程與紀律，並結合客戶回饋進行判斷。目前公司對需求預測沒有任何改變。

就產能與美國擴產來看，鑑於 AI 與智慧型手機需求強勁，台積電明年目標仍是 2 奈米產能增加超過一倍。公司也持續評估下一座美國晶圓廠的選址，同時與特斯拉就 TeraFab 合作進行討論。

在繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）客戶方面，台積電將持續支援主要 GPU 客戶，就像滿足其他客戶需求一樣。GPU 與 ASIC 業者都是台積電的客戶，台積電也一直在不同客戶需求之間維持平衡。

至於定價與獲利能力，台積電的定價反映技術價值與成本通膨。雖然半導體與晶圓代工產業仍是周期性產業，但台積電希望能在產業周期中維持一致且可持續的獲利能力。

大摩認為，台積電的潛在利多有三。首先是向大型客戶收取更高價格，以長期維持 56%以上的毛利率；二是AI 半導體需求成長顯著超出預期，且台積電維持高市占率；三是2025-2027年英特爾 CPU 委外代工需求增加。

大摩預估，台積電每股稅後純益（EPS）將從去年的66.25元，成長到今年的112.1元、2027年的148.64元、2028年的189.81元。