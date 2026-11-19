聽新聞
0:00 / 0:00
中華車擴大新車陣容
中華車（2204）新車成為帶動營收成長關鍵，明年4月將再推出雙廂ET35電動商用車，持續擴充ET35產品陣容，主打六人座空間、載貨機能與純電動力，鎖定營造工程、水電維修等需要同時搭載工程人員與材料、機具的使用需求，期望透過不同車型擴大電動商用車客群。
中華車昨（19）日法說會，公司表示，今年前三季營收、毛利、營業利益、稅後淨利都較去年同期提升，EPS 4.35元、優於去年同期的3.9元。中華車受惠於XFORCE、MG G50 PLUS等新車銷售挹注，加上J SPACE Cossi上市帶動產品組合優化，累計前三季合併營收260.04億元，年增8.5%，營業利益12.21億元，年增29.9%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。