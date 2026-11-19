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廣錠雙路並進 拚轉盈
工業電腦廠廣錠（6441）近期表示，今年短期營運面臨挑戰，正建立下階段成長基礎。廣錠預期2027年已握有實際訂單的AI光通訊及推進大型專案交付的儲能事業，是最有機會率先貢獻營收的兩大動能，逐步朝轉虧為盈目標邁進。
廣錠指出，2026年營收與獲利承壓，主要是既有產品需求下降以及新產品量產時程遞延所致。今年美國非監管博弈整體市場需求疲弱，至少衰退40%到50%，許多既有客戶調整採購規模跟時程。其次是現有機種進入周期末期，新平台驗證與量產銜接延後。
廣錠指出，固定營運費用難以隨營收下降，影響毛利率與營業損益。雖然公司積極投入能源、光通訊及AI資料中心等新事業，但正處於建置、執行、商談階段，未能即時彌補營收缺口，造成今年營運壓力。
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