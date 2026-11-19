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中鴻下月內銷開漲盤
中鴻（2014）昨（19）日開新盤價，12月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸漲300元，明年1月外銷價格則依產品及區域市場個別調整；中鴻跟進中鋼溫和調漲鋼價，反映鋼廠在原料成本、國際行情及下游客戶競爭力間尋求平衡，期待亞洲鋼市穩定前行。
中鴻指出，全球經濟受惠科技投資及供應鏈韌性支撐，製造業景氣維持擴張。10月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）達52.6，美國製造商連十個月擴大採購，歐元區採購活動增速也創近四年最快，顯示歐美終端需求與庫存回補動能仍具支撐。
供給方面，中國大陸10月粗鋼日均產量228.5萬公噸、月減6.9%；大陸鋼協統計，10月下旬重點鋼廠庫存月減4.8%，減產及庫存去化同步進行，有助減輕亞洲市場供給壓力。
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