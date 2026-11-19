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智崴搶攻中東樂園商機
智崴（5263）今年接單動能強勁，董事長歐陽志宏指出，全球樂園資本支出復甦，2026年起進入新的投資起飛期，在中東大型娛樂園區開發，以及歐美既有主題樂園擴建、亞洲新興市場投資需求帶動下，目前智崴累計在手訂單約39億元，創下歷史新高紀錄，看好後續成長動能。
智崴第3季營收8.48億元，稅後純益2.97億元，季增924.1%、年增312.5%，每股純益4.05元；累計今年前三季營收17.04億元，稅後純益3.74億元，較去年同期虧轉盈，每股純益5.21元。
若以本業及業外區分，智崴前三季營業利益6,239萬元，營業外收支淨額3.57億元，業外收益除了匯兌利益外，智崴2026年完成Flyover併購，第3季有計入「廉價購買利益」等一次性會計項目，推動第3季業外獲利走高。
智崴看好中東市場動能。歐陽志宏分析，沙烏地阿拉伯及卡達積極推動觀光娛樂產業，相關大型開發案有主權基金支持，帶動沉浸式娛樂設施需求。儘管今年出現戰事，但智崴既有合約、設計製造及專案執行截至目前並未受到重大影響，且持續接獲新案邀標。
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