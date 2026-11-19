上櫃PCB載板雷射加工機設備廠商達航（4577）昨（19）日召開法說會，因載板大廠積極投資帶動需求，明年載板客戶營收占比目標超過75%、達76%，在手訂單延續到2028-2029年後，產能供不應求，正積極規畫2027年擴產。

達航董座暨總經理葉勝發指出，擴產主要因應市場對高階製程的需求，整體產能將呈現倍數成長。將專注高階鑽孔，機械鑽孔設備月產目標拉升至50台，雷射鑽孔月產拉升至十台，皆是兩倍擴充，主軸SPINDLE從50擴至750軸。不過目前擴產遇到挑戰，達航說，目標希望明年中旬陸續達到對應規模，但也面對缺料問題，主要包含鑄鐵線性馬達等，正積極調度供應量。

達航主要客戶包含一線載板與PCB海內外大廠，研發與生產基地為台灣、日本，並在日本設有子公司，深耕當地市場，營運與售服據點包含南韓、中國大陸、泰國、越南，就近服務全球PCB與載板聚落。

達航旗下CCD高階機械鑽孔機專注於ABF載板製程的多層核心板生產應用，在2020年主力客戶應用推廣後，市占率擴大，更由客戶的客戶指定供應。

達航表示，目前研發成果逐步轉化為營收與獲利，過去投入的雷射技術研發及海外布局，已逐步反映於設備銷售與加工服務，營運進入成果展現期，本業已轉盈。

先前公布10月營收1.03億元，月增12.3%，年增41.8％；累計今年前十月營收8.2億元，年增47.8％；今年前三季營業利益由去年同期虧損3,624.1萬元，轉為獲利2,392.4萬元，營業利益率轉為正數的3%，每股純益0.15元。