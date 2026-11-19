長興（1717）昨（19）日召開線上法人說明會，由財務長劉秉誠主持。展望今年營運，他表示，全年營業額有望較去年成長；獲利部分，由於今年前三季EPS達1.54元，已超越去年全年，預期今年會是近三年表現較好的一年。

展望未來，劉秉誠指出，從產業趨勢及客戶回饋來看，公司在先進封裝材料、精密機械等產品接單動能仍高，對相關市場也呈正面樂觀看法；加上主要市場中國大陸的營運狀況也維持穩定，全年有望延續過往公司年成長率約5%的趨勢。

長興11月12日董事會也通過兩項重要決議，包括泰國及新加坡子公司現金增資案。其中，泰國子公司配合今年8月董事會通過的新廠建置計畫，後續將透過現金增資支應建廠資本支出，擴充泰國的電子材料產能；新加坡子公司則因應集團東南亞區域布局，提高資金投入，作為區域內子公司資金調度及新增資本支出的支應來源，進一步強化東南亞營運布局。目前東南亞市場約占長興整體營業額11%。

檢視各產品別，劉秉誠指出，今年第3季合成樹脂、特殊材料、電子材料都有20%以上的年增幅，除銷量以外，單價也隨原物料提高，量價俱增，營業額提升。獲利表現也呈年增水準，電子材料營業利益更年增168%，主因為去年精密機械部門處於谷底，今年出貨表現已顯著拉升。

長興今年前三季營收347.65億元，年增13.75％；稅後純益18.07億元，年增41.52％；第3季單季營收125.96億元，年增24.76%、季增5.6%。劉秉誠指出，長興營收自年初以來逐季成長，不過，第4季通常受季節性因素影響，營收預期較第3季略減至持平。

獲利方面，第3季毛利率較第2季略降，主要是原物料價格受戰事影響上漲，帶動售價調整，但短期也產生庫存漲價效應；另一方面，半導體材料及精密機械營收成長，也抵銷部分原物料庫存跌價影響。

展望明年各產品動能，合成樹脂業務仍與各區域景氣及原物料行情較為相關，大陸為主要市場，未來將持續透過新產品及高值化應用，維持銷售量並提升獲利能力；特用材料方面，光固化產品銷售預期維持穩定，電子應用新產品線，包括矽微球等，明年有望帶來較大的成長動能，進一步推升營收及毛利率。