零壹（3029）集團透過旗下AI賦能事業湛維智能，深化AI應用與服務布局，昨（19）日於「AI商機合作峰會」宣布推出JADE平台，並與系統整合夥伴交流合作，從企業迫切的虛擬化平台轉換需求切入，開拓AI服務商機。

零壹表示，集團正由技術代理商，轉型為串聯國際技術、專業服務與夥伴的整合平台，除代理國際品牌，集團亦投資湛維智能自主研發AI Infra軟體，將代理產品與自研技術整合，回應企業日益擴大的AI應用需求，逐步提高技術自主與專業服務營收比重。

零壹提到，湛維的商業模式是與系統整合業者深入客戶場域，協助系統整合夥伴建立可持續的共同交付模式。

零壹推出的JADE軟體系統平台，是由湛維智能台灣團隊自主研發的AI Infra智能管理平台，整合K3s、Kubernetes與KubeVirt架構，結合容器與虛擬機運行環境，透過專屬AI Agent協助或全自動執行遷移前評估、vCenter／ESXi環境盤點、網路與儲存分析、相容性檢查、環境建置、進行AI化的無縫搬移。