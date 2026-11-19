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電信三雄扮資金避風港 中華電股價逆勢創高
台股連續重挫，電信類股近年不僅營收、獲利穩定，更屢創新高，成為資金避風港，中華電信（2412）昨（19）日股價逆勢創新高，上漲1.5元、收166元，台灣大及遠傳也相對抗跌。
近年中華電信以市值穩居「兆元」以上為目標，市值維持在台股前十名，但隨著AI類股股價狂漲，中華電信一度市值排行跌出15名之外。
近期台股重挫，中華電信股價則屢創新高，昨日最高站上171元，終場上漲1.5元，收166元，創新高，市值來到1.29兆元，重返台股市值前十名企業之列；台灣大收平盤127.5元，遠傳小跌1元，收108元。
中華電信近年營收、獲利屢屢超越財測高標，加上穩定的現金股利政策，成為股價成長關鍵。
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