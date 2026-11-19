大立光（3008）昨（19）日公告，斥資逾5億元投入廠務工程及設備，交易對象為中瑞工程股份有限公司。外界預期，大立光加快CPO布局腳步，依據董事長林恩平日前釋出的訊息，預計明年第2季底建置好FA及FAU量產線。

大立光跨足CPO將由光纖陣列（FA）跨足至下游FAU模組，預計明年下半年量產，同時多排FA正送樣中，最快2028年落地，除了主流設計GC（光柵耦合器）外，也正與客戶共同合作邊緣耦合器（EC）。

市場分析，相較於現有市場FAU大廠多為人工組裝，大立光的自動化具備高精度及效率等優勢，成為未來搶攻CPO市場最大優勢。

受大盤接連重挫影響，大立光昨天股價一度摜壓至跌停板3,970元，終場收3,980元，下滑430元。大立光10月營收58.46億元，月成長1%，年減7%，為近一年來高檔。