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大立光布局CPO趕進度 斥資5億元擴產
大立光（3008）昨（19）日公告，斥資逾5億元投入廠務工程及設備，交易對象為中瑞工程股份有限公司。外界預期，大立光加快CPO布局腳步，依據董事長林恩平日前釋出的訊息，預計明年第2季底建置好FA及FAU量產線。
大立光跨足CPO將由光纖陣列（FA）跨足至下游FAU模組，預計明年下半年量產，同時多排FA正送樣中，最快2028年落地，除了主流設計GC（光柵耦合器）外，也正與客戶共同合作邊緣耦合器（EC）。
市場分析，相較於現有市場FAU大廠多為人工組裝，大立光的自動化具備高精度及效率等優勢，成為未來搶攻CPO市場最大優勢。
受大盤接連重挫影響，大立光昨天股價一度摜壓至跌停板3,970元，終場收3,980元，下滑430元。大立光10月營收58.46億元，月成長1%，年減7%，為近一年來高檔。
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